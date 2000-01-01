08.02 19:41 MIGnews.com

Нетаниягу о проекте помощи выжившим в Катастрофе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провёл в четверг, 8 февраля, третье совещание с министрами-членами рабочей группы по вопросам предоставления помощи пережившим Катастрофу.Принято решение о создании межведомственной группы по координации действий между министерствами в этой сфере."Нам дороги люди, пережившие Катастрофу. Необходимо сделать всё возможное, чтобы помочь им жить достойно. В настоящее время это не так. Созданная нами рабочая группа вскрыла две основные проблемы. Во-первых, в правительстве нет единого механизма координации действий по оказанию помощи пережившим Холокост, а во-вторых, им трудно найти дорогу в лабиринтах правительственной бюрократии", - такими словами глава правительства открыл совещание.Премьер-министр также сообщил о том, что ежегодно будет выделяться сумма в размере пяти миллиардов шекелей на нужды переживших Катастрофу и было принято решение о создании единого механизма координации действий между министерствами, работу которого возглавит заместитель министра финансов.Поскольку некоторые пожилые люди по тем или иным причинам не знают о своих правах, решено начать широкомасштабную национальную кампанию по реализации прав выживших в Катастрофе. Проект рассчитан на два года и охватит около двухсот тысяч человек.