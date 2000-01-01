08.02 19:25 MIGnews.com

ПА обвинила посла США в Израиле в разжигании конфликта

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Пресс-секретарь председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса обвинил посла Соединённых Штатов в Израиле Дэвида Фридмана в том, что он несёт ответственность за "кризис в американо-палестинских отношениях".Говоря о заявлении, которое посол опубликовал в понедельник, 5 февраля, с обвинениями в сторону палестинцев за восхваление террориста, напавшего на израильтянина неподалёку от поселения Ариэль, пресс-секретарь Абу-Мазена поинтересовался, интересы какого государства представляет Фридман – США или Израиля?"Некоторые заявление после США заставляют задуматься о том, какое у него отношение к оккупации. Интересы какого государства он представляет – США или Израиля", - задался вопросом Абу Рудейне.Политик также отметил, что "единственный способ положить конец насилию в регионе и мире – это решение палестинского вопроса, основываясь на резолюциях Организации Объединённых Наций, где Израиль призывают прекратить оккупацию и создать палестинское государство с границами 1967 года, а также признать Восточный Иерусалим палестинской столицей".Пресс-секретарь Аббаса также обвинил посла в том, что его деятельность направлена не на достижение мира в ближневосточном регионе, а на ухудшение американо-палестинских отношений."…Фридман ещё больше накаляет и без того непростую ситуацию. В то же время, мы подтверждаем тот факт, что деятельность председателя ПА махмуда Аббаса является мирным народным сопротивление", - добавил Рудейне.