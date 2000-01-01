09.02 04:01 MIGnews.com

На Бермудах отменили однополые браки

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Бермуды первыми в мире отменили однополые браки после их легализации. Об этом сообщает газета The Guardian.Комментируя изменения в законодательстве сателлита Великобритании, министр внутренних дел Уолтон Браун объяснил это тем, что такое решение было принято для соблюдения баланса между интересами консервативного общества и европейским законодательством. Также чиновник уверил, что сексуальные меньшинства по-прежнему будут признаваться и защищаться на территории.Однополые браки были разрешены на Бермудских островах решением Верховного суда в мае 2017 года, однако такое решение было негативно оценено в обществе.