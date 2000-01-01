Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







09.02 04:01   MIGnews.com

На Бермудах отменили однополые браки

Бермуды первыми в мире отменили однополые браки после их легализации. Об этом сообщает газета The Guardian.

Комментируя изменения в законодательстве сателлита Великобритании, министр внутренних дел Уолтон Браун объяснил это тем, что такое решение было принято для соблюдения баланса между интересами консервативного общества и европейским законодательством. Также чиновник уверил, что сексуальные меньшинства по-прежнему будут признаваться и защищаться на территории.

Однополые браки были разрешены на Бермудских островах решением Верховного суда в мае 2017 года, однако такое решение было негативно оценено в обществе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:43
Гальон: Нетаниягу потерял всякий стыд
07:37
Стрельба в Мексике: погибли шесть человек
07:17
НДИ проведет акцию в поддержку светского населения Ашдода
06:33
Макрон внесет Корсику отдельной строкой в конституцию
05:23
Учёные назвали продукты, которые улучшают память
03:27
Недалеко от Олимпийской деревни произошел масштабный пожар
02:06
Житель Приморья сжег многоквартирный дом, создавая биткоин
01:06
Французам запретили говорить по телефону даже на стоянке
00:27
Сильный ветер раскрыл секрет прически Трампа
23:37
В Китае при обрушении дороги погибли восемь человек
22:34
В США развернули самолет из-за голого мужчины
21:10
Обстрел из Сирии: Снаряд попал в здание
21:08
Джуди Мозес жалуется на Сару Нетаниягу
20:44
СМИ: Великобритания продлит переходный период после Brexit
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus