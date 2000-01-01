08.02 18:24 MIGnews.com

СМИ нашли связь Турции с "Исламским государством"

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Турция, воюя с курдами использует бывших боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная организация). Об этом рассказал один из бывших членов группировки газете The Independent."Большинство из тех, кто сражается в [сирийском] Африне против YPG, это ИГ", — сказал он журналисту издания. По его словам, Анкара скрывает это, "прикрываясь" тем, что на ее стороне воюют бойцы из "Свободной Сирийской армии" (ССА), которую поддерживает международная коалиция.В газете пишут, что военное руководство турецкой армии запрещает экстремистам использовать привычную дня них тактику ведения боя, в частности применять террористов-смертников, чтобы не делать "сотрудничество ИГ и Турции слишком очевидным".В The Independent не обладают информацией о точном количестве бывших сторонников исламского халифата, воюющих на стороне Турции, но сообщает, что в операции против курдов задействованы 6 тысяч турецких военных и 10 тысяч бойцов ССА.20 января турецкое правительство объявило о начале операции "Оливковая ветвь" в сирийской провинции Африн против курдской партии "Демократический союз" и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), которых в открытую называет террористам, подрывающими национальную безопасность страны.