СМИ нашли связь Турции с "Исламским государством"

Турция, воюя с курдами использует бывших боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная организация). Об этом рассказал один из бывших членов группировки газете The Independent.
"Большинство из тех, кто сражается в [сирийском] Африне против YPG, это ИГ", — сказал он журналисту издания. По его словам, Анкара скрывает это, "прикрываясь" тем, что на ее стороне воюют бойцы из "Свободной Сирийской армии" (ССА), которую поддерживает международная коалиция.
В газете пишут, что военное руководство турецкой армии запрещает экстремистам использовать привычную дня них тактику ведения боя, в частности применять террористов-смертников, чтобы не делать "сотрудничество ИГ и Турции слишком очевидным".
В The Independent не обладают информацией о точном количестве бывших сторонников исламского халифата, воюющих на стороне Турции, но сообщает, что в операции против курдов задействованы 6 тысяч турецких военных и 10 тысяч бойцов ССА.
20 января турецкое правительство объявило о начале операции "Оливковая ветвь" в сирийской провинции Африн против курдской партии "Демократический союз" и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), которых в открытую называет террористам, подрывающими национальную безопасность страны.