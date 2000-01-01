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СМИ нашли связь Турции с `Исламским государством` 08.02 18:24   MIGnews.com

СМИ нашли связь Турции с "Исламским государством"

Турция, воюя с курдами использует бывших боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная организация). Об этом рассказал один из бывших членов группировки газете The Independent.

"Большинство из тех, кто сражается в [сирийском] Африне против YPG, это ИГ", — сказал он журналисту издания. По его словам, Анкара скрывает это, "прикрываясь" тем, что на ее стороне воюют бойцы из "Свободной Сирийской армии" (ССА), которую поддерживает международная коалиция.

В газете пишут, что военное руководство турецкой армии запрещает экстремистам использовать привычную дня них тактику ведения боя, в частности применять террористов-смертников, чтобы не делать "сотрудничество ИГ и Турции слишком очевидным".

В The Independent не обладают информацией о точном количестве бывших сторонников исламского халифата, воюющих на стороне Турции, но сообщает, что в операции против курдов задействованы 6 тысяч турецких военных и 10 тысяч бойцов ССА.

20 января турецкое правительство объявило о начале операции "Оливковая ветвь" в сирийской провинции Африн против курдской партии "Демократический союз" и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), которых в открытую называет террористам, подрывающими национальную безопасность страны.
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