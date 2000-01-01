08.02 18:44 MIGnews.com

Ливан убедили в том, что Израиль не стремится к конфликту

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Дэвид Саттерфилд, помощник госсекретаря Соединённых Штатов, обратился к представительству Ливана с заявлением относительно того, что Израиль не стремится к эскалации конфликта в регионе.Ранее представительство Ливана раскритиковало Еврейское государство в связи со спорными месторождениями энергетических ресурсов в Средиземном море."Саттерфилд затронул в ходе переговоров тему пограничных территорий между Ливаном и Израилем и сообщил о том, что беспокоиться нет никакой необходимости ввиду того, что Израиль не стремится к эскалации конфликта по данному вопросу", - рассказал СМИ на правах анонимности представитель ливанского правительства."Он заверил ливанцев в том, что Израиль не заинтересован в эскалации конфликта", - добавил источник из правительства.Израильский чиновник, который также пожелал остаться не названным, добавил, что позиция Еврейского государства всегда оставалась неизменна:"Наша позиция всегда заключалась в том, что мы не хотим, чтобы ситуация накалялась", - добавил израильский дипломат.