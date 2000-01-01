Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







08.02 18:44   MIGnews.com

Ливан убедили в том, что Израиль не стремится к конфликту

Дэвид Саттерфилд, помощник госсекретаря Соединённых Штатов, обратился к представительству Ливана с заявлением относительно того, что Израиль не стремится к эскалации конфликта в регионе.

Ранее представительство Ливана раскритиковало Еврейское государство в связи со спорными месторождениями энергетических ресурсов в Средиземном море.

"Саттерфилд затронул в ходе переговоров тему пограничных территорий между Ливаном и Израилем и сообщил о том, что беспокоиться нет никакой необходимости ввиду того, что Израиль не стремится к эскалации конфликта по данному вопросу", - рассказал СМИ на правах анонимности представитель ливанского правительства.

"Он заверил ливанцев в том, что Израиль не заинтересован в эскалации конфликта", - добавил источник из правительства.

Израильский чиновник, который также пожелал остаться не названным, добавил, что позиция Еврейского государства всегда оставалась неизменна:
"Наша позиция всегда заключалась в том, что мы не хотим, чтобы ситуация накалялась", - добавил израильский дипломат.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:43
Гальон: Нетаниягу потерял всякий стыд
07:37
Стрельба в Мексике: погибли шесть человек
07:17
НДИ проведет акцию в поддержку светского населения Ашдода
06:33
Макрон внесет Корсику отдельной строкой в конституцию
05:23
Учёные назвали продукты, которые улучшают память
04:01
На Бермудах отменили однополые браки
03:27
Недалеко от Олимпийской деревни произошел масштабный пожар
02:06
Житель Приморья сжег многоквартирный дом, создавая биткоин
01:06
Французам запретили говорить по телефону даже на стоянке
00:27
Сильный ветер раскрыл секрет прически Трампа
23:37
В Китае при обрушении дороги погибли восемь человек
22:34
В США развернули самолет из-за голого мужчины
21:10
Обстрел из Сирии: Снаряд попал в здание
21:08
Джуди Мозес жалуется на Сару Нетаниягу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus