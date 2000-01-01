Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Ривлин поддержал решение о депортации беженцев 08.02 17:58   MIGnews.com

Ривлин поддержал решение о депортации беженцев

Президент Израиля Реувен Ривлин затронул вопрос относительно решения о депортации африканских беженцев из страны в четверг, 8 февраля, пишет Ynet.

Несмотря на то, что "Израиль несёт ответственность перед каждым беженцем", "потребности нашего народа являются приоритетом для правительства перед потребностями других народов", отметил Ривлин.

Таким образом, политик поддержал принятие решения о депортации африканских мигрантов в своём выступлении на конференции израильских представителей.
"Я считаю, что решения правительства имеют огромное значение, и в данном случае они более, чем логичны, даже учитывая тот факт, что они вызывают бурю эмоций и, порой, негодования", - добавил Ривлин.

Ранее в среду, 7 февраля, в СМИ появились результаты опроса среди израильтян относительно того, поддерживают ли они решение о депортации. Большинство высказались в поддержку действий правительства Еврейского государства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:43
Гальон: Нетаниягу потерял всякий стыд
07:37
Стрельба в Мексике: погибли шесть человек
07:17
НДИ проведет акцию в поддержку светского населения Ашдода
06:33
Макрон внесет Корсику отдельной строкой в конституцию
05:23
Учёные назвали продукты, которые улучшают память
04:01
На Бермудах отменили однополые браки
03:27
Недалеко от Олимпийской деревни произошел масштабный пожар
02:06
Житель Приморья сжег многоквартирный дом, создавая биткоин
01:06
Французам запретили говорить по телефону даже на стоянке
00:27
Сильный ветер раскрыл секрет прически Трампа
23:37
В Китае при обрушении дороги погибли восемь человек
22:34
В США развернули самолет из-за голого мужчины
21:10
Обстрел из Сирии: Снаряд попал в здание
21:08
Джуди Мозес жалуется на Сару Нетаниягу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus