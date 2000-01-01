08.02 17:58 MIGnews.com

Ривлин поддержал решение о депортации беженцев

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Президент Израиля Реувен Ривлин затронул вопрос относительно решения о депортации африканских беженцев из страны в четверг, 8 февраля, пишет Ynet.Несмотря на то, что "Израиль несёт ответственность перед каждым беженцем", "потребности нашего народа являются приоритетом для правительства перед потребностями других народов", отметил Ривлин.Таким образом, политик поддержал принятие решения о депортации африканских мигрантов в своём выступлении на конференции израильских представителей."Я считаю, что решения правительства имеют огромное значение, и в данном случае они более, чем логичны, даже учитывая тот факт, что они вызывают бурю эмоций и, порой, негодования", - добавил Ривлин.Ранее в среду, 7 февраля, в СМИ появились результаты опроса среди израильтян относительно того, поддерживают ли они решение о депортации. Большинство высказались в поддержку действий правительства Еврейского государства.