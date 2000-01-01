Ривлин поддержал решение о депортации беженцев

Президент Израиля Реувен Ривлин затронул вопрос относительно решения о депортации африканских беженцев из страны в четверг, 8 февраля, пишет Ynet.
Несмотря на то, что "Израиль несёт ответственность перед каждым беженцем", "потребности нашего народа являются приоритетом для правительства перед потребностями других народов", отметил Ривлин.
Таким образом, политик поддержал принятие решения о депортации африканских мигрантов в своём выступлении на конференции израильских представителей.
"Я считаю, что решения правительства имеют огромное значение, и в данном случае они более, чем логичны, даже учитывая тот факт, что они вызывают бурю эмоций и, порой, негодования", - добавил Ривлин.
Ранее в среду, 7 февраля, в СМИ появились результаты опроса среди израильтян относительно того, поддерживают ли они решение о депортации. Большинство высказались в поддержку действий правительства Еврейского государства.