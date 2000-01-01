08.02 17:53 MIGnews.com

Дамаск обвинил Вашингтон в открытой агрессии

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Дамаск назвал удары ВВС международной коалиции возглавляемой США по отрядам народного ополчения Сирии, открытой агрессией против страны, сообщает агентство SANA.7 февраля авиация и артиллерия международной коалиции нанесл удар по отряду проправительственного ополчения, надвигающегося в район бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба (в 17 км юго- восточнее населенного пункта Сальхиях) с целью зачистить местность от боевиков Сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемых правительством Соединенных Штатов Америки. В результате нападения, получили ранения десятки человек. Кроме того, есть информация и о погибших. Количеств жертв пока остается неизвестно.В Минобороны РФ пояснили, что инцидент произошел из-за несогласованной с российской стороной инициативы Сирии.