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08.02 18:24   MIGnews.com

Адвокат Нетаниягу: мы не атаковали Альшейха, он атаковал нас

Личный адвокат премьер-министра Биньямина Нетаниягу Амит Хадад дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Хадад прокомментировал обвинения, прозвучавшие в программе Увда. Альшейх заявил, что “могущественные силы” наняли частных детективов, которые следили за следователями, ведущими дела Нетаниягу.

Хадад указал на то, что “не требуется много ума для того, чтобы понять, на кого намекает Альшейх”.

Хадад заявил, что Нетаниягу никогда не атаковал Альшейха: “Я советую внимательно изучить заявления премьера и понять, были ли в них нападки на Альшейха. Мы никогда не атаковали начальника полиции Начальник полиции был первым, кто атаковал. Невозможно перевернуть весь мир с ног наголову и взвалить все на премьер-министра”.
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