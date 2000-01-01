08.02 16:58 MIGnews.com

Иран: Мы всегда боролись с терроризмом

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Представительство Ирана в четверг, 8 февраля, заявило о том, что между его влиянием на ситуацию в Ближнем Востоке и ядерным соглашением, которое было заключено в 2015 году с мировыми державами, нет никакой связи.В ходе конференции по экономике, которая проходит в Париже, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Араки также обвинил врагов страны – Израиль, Соединённые Штаты и Саудовскую Аравию в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке."Мы всегда боролись с терроризмом. Иран всегда играл ключевую роль в обеспечении стабильности и мира в регионе… Между нашей ролью в ближневосточном регионе и ядерной сделкой нет никакой связи", - добавил Араки.Соединённые Штаты и страны Европы, тем временем, стремятся к тому, чтобы Иран сдерживал своё влияние на Ближнем Востоке.