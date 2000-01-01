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МИД Израиля: На Мальдивы ехать не стоит | Фото: Thinkstock08.02 16:26   MIGnews.com

МИД Израиля: На Мальдивы ехать не стоит

Министерство иностранных дел Израиля обратилось к гражданам страны с настоятельной просьбой не посещать Мальдивы по причине нынешнего конфликта в стране.

Тех израильтян, которые в данный момент уже находятся на Мальдивах просят соблюдать бдительность, вести себя аккуратно и избегать столпотворений и демонстраций, пишет The Jerusalem Post.

В то же время, гражданам Еврейского государства не запрещается посещать Мальдивы, однако в МИДе также предупредили о том, что между государствами нет дипломатических отношений, что заметно усложняет оказание помощи израильским гражданам, если возникнет такая необходимость.

Кризис на Мальдивах обострился на прошлой неделе, когда Верховный суд отменил обвинения в коррупции и терроризме девяти оппозиционерам. Среди которых, в частности, бывший президент Мохамед Нашид – первый лидер, который был избран демократическим путём в 2008 году.

После решения Верховного суда Нашид заявил, что действующий президент Ямин должен освободить политических заключенных и подать в отставку.

В ответ нынешнее правительство отклонило данное постановление и объявило чрезвычайное положение в стране на 15 дней в понедельник, 5 февраля. После были также арестованы двое судей.
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