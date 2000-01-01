08.02 17:28 MIGnews.com

В МО РФ США назвали захватчиками экономических активов Сирии

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Комментарии

США не борются с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная организация) в Сирии, а захватывают "экономические активы" страны. Так прокомментировали в Минобороны РФ обстрел силами коалиции возглавляемой Соединенными Штатами Америки просирийских ополченцев в провинции Дейр-эз-Зор."Произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ (ИГ), а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике", - приводит словам представителя ведомства ТАСС.По данным российского оборонного ведомства, тогда в результате инцидента получили ранение 25 бойцов проправительственных военных сил.Сообщается, что случай произошел накануне из-за несогласованных действий сирийцев с российской оперативной группой. Тогда ополченцы попали под массивный обстрел из минометов РЗСО (реактивных систем залпового огня), после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции"."Одним из подразделений народного ополчения проправительственных сил проводились разведывательно-поисковые действия в направлении бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба (в 17 км юго- восточнее населенного пункта Сальхиях)", - рассказали в Минобороны, уточнив, что ополченцы выдвинулись в место назначения для уничтожения бандгруппы террористов, обстреливающей посты правительственных войск.Также в министерстве сообщили, что российских военнослужащих вместе с сирийской разведкой в районе обстрела не было.При этом после происшествия были проведены переговоры российского командования с представителями штаба сил международной коалиции, по итогам которых американская сторона заявила, что нефтеперерабатывающий, в сторону которого направлялись сирийская группировка, принадлежат Сирийским демократическим силам (СДС) и ВС США.Ранее в СМИ сообщалось, что отряды народного ополчения, сражающиеся на стороне сирийской армии подверглись ударам ВВС коалиции под эгидой США. В результате воздушной атаки погибли десятки членов группировки.