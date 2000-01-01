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`Дела Нетаниягу - отвратительный конфликт интересов` 08.02 16:02   MIGnews.com

"Дела Нетаниягу - отвратительный конфликт интересов"

Адвокат Йорам Шефтель, выступая в эфире радио 103 FM обрушился с гневной критикой на руководство израильской полиции и лично на ее шефа, генерала Рони Альшейха.

Шефтель заявил: “Как я и предсказывал, выяснилось, что расследование против Нетаниягу - самое позорное и коррумпированное расследование в истории. Речь идет о непрекращающейся и продолжающейся коррупции. Почему я называю это коррупцией? Потому что глава управления, которое ведет расследование, распространяет на протяжении года отвратительную ложь - без крупицы доказательств, согласно которой Нетаниягу подослал своих наймитов, которые науськали женщину-офицера пожаловаться на Ритмана (главу управления Лахав 433) и торпедировать расследование”.

Шефтель продолжил: “Речь идет о позорном конфликте интересов. Личность, возглавляющая расследование утверждает, что ей инкриминируют преступление, с тем, чтобы навредить следствию. Может быть более гнилой и отвратительный конфликт интересов? Но и этого недостаточно. как выяснилось вчера, глава полиции поддерживает Ритмана, и беспрецедентным образом, он присоединился к команде , которая должна дать рекомендации о предъявлении обвинения. Сам факт того, что этот орган, не юридический орган, полиция, дает юридические рекомендации, и сливает их - полнейшее беззаконие”.

Шефтель также заявил, что “в любом правовом государстве” Рони Альшейх на следующее утро после интервью, подобного тому, что он дал Илане Дайян в программе Увда, “обнаружил бы, что он является генералом полиции в отставке”.
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