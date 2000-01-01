Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Эмираты пожертвовали Газе 2 млн. долларов | Фото: Thinkstock08.02 14:59   MIGnews.com

Эмираты пожертвовали Газе 2 млн. долларов

Объединенные Арабские Эмираты пожертвовали 2 миллиона долларов на поддержку медицинской службы ООН в секторе Газе, где сейчас испытывают острую нехватку топлива. Об этом глава внешнеполитического ведомства Абдулла бин Зайеда Аль Нахьян уведомил специального координатора ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова.

В четверг в МИДе ОАЭ сообщили, что "в течение следующих десяти дней у важнейших учреждений в Газе закончится топливо", и заявили, что только неотложная донорская поддержка поможет "избежать гуманитарной катастрофы, вызванной энергетическим кризисом".

На данный момент с целью экономии ресурсов министерство здравоохранения сектора Газа приостановило оказание услуг в нескольких клиниках.

В заявлении ООН говорится, что из-за энергетического кризиса 13 больниц анклава прекратили проводить МРТ, томографию и рентген, кроме того в них прекратили работу отделения интенсивной терапии и операционные отделения. В организации утверждают, что кризис также угрожает важнейшим объектам в Газе, включая канализацию, 48 опреснительных установок и службу утилизации твердых отходов.

2 миллионов долларов, пожертвованных ОАЭ, должно хватить на предотвращение кризиса в течение как минимум нескольких месяцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:41
Нетаниягу о проекте помощи выжившим в Катастрофе
19:25
ПА обвинила посла США в Израиле в разжигании конфликта
18:44
Ливан убедили в том, что Израиль не стремится к конфликту
18:24
Адвокат Нетаниягу: мы не атаковали Альшейха, он атаковал нас
18:24
СМИ нашли связь Турции с "Исламским государством"
17:58
Ривлин поддержал решение о депортации беженцев
17:53
Дамаск обвинил Вашингтон в открытой агрессии
17:28
В МО РФ США назвали захватчиками экономических активов Сирии
16:58
Иран: Мы всегда боролись с терроризмом
16:26
МИД Израиля: На Мальдивы ехать не стоит
16:21
КНДР показала на военном параде ракету нового типа
16:02
"Дела Нетаниягу - отвратительный конфликт интересов"
15:14
КНДР накануне Олимпиады провела военный парад
14:38
Мерец улетел в Руанду
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus