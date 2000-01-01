08.02 14:59 MIGnews.com

Эмираты пожертвовали Газе 2 млн. долларов

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Объединенные Арабские Эмираты пожертвовали 2 миллиона долларов на поддержку медицинской службы ООН в секторе Газе, где сейчас испытывают острую нехватку топлива. Об этом глава внешнеполитического ведомства Абдулла бин Зайеда Аль Нахьян уведомил специального координатора ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова.В четверг в МИДе ОАЭ сообщили, что "в течение следующих десяти дней у важнейших учреждений в Газе закончится топливо", и заявили, что только неотложная донорская поддержка поможет "избежать гуманитарной катастрофы, вызванной энергетическим кризисом".На данный момент с целью экономии ресурсов министерство здравоохранения сектора Газа приостановило оказание услуг в нескольких клиниках.В заявлении ООН говорится, что из-за энергетического кризиса 13 больниц анклава прекратили проводить МРТ, томографию и рентген, кроме того в них прекратили работу отделения интенсивной терапии и операционные отделения. В организации утверждают, что кризис также угрожает важнейшим объектам в Газе, включая канализацию, 48 опреснительных установок и службу утилизации твердых отходов.2 миллионов долларов, пожертвованных ОАЭ, должно хватить на предотвращение кризиса в течение как минимум нескольких месяцев.