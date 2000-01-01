Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Мерец улетел в Руанду | Фото: Thinkstock08.02 14:38   MIGnews.com

Мерец улетел в Руанду

Депутаты фракции Мерец в Кнессете Михаль Розен и Моси Роз отбыли в Руанду - накануне операции по высылке туда незаконных мигрантов из Эритреи и Судана.

Депутаты намерены лично изучить условия приема высылаемых из Израиля.

В ходе четырехдневного визита в Руанду и Уганду Розен и Роз намерены встретиться с политическими деятелями, представителями правозащитных организаций “ с тем , чтобы мобилизовать широкие массы против соглашения о высылке и сделать все возможные шаги ради того, чтобы предотвратить депортацию”.

В интервью радио Галей ЦАХАЛ госпожа Розен подчеркнула, что не будет встречаться с официальными представителями Руанды, поскольку правительство этой страны отвергает наличие договоренностей с Израилем о приеме высылаемых мигрантов. Розен заявила: “Мы хотим понять, что ожидает мигрантов в Руанде и какой статус им будет здесь предоставлен”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:41
Нетаниягу о проекте помощи выжившим в Катастрофе
19:25
ПА обвинила посла США в Израиле в разжигании конфликта
18:44
Ливан убедили в том, что Израиль не стремится к конфликту
18:24
Адвокат Нетаниягу: мы не атаковали Альшейха, он атаковал нас
18:24
СМИ нашли связь Турции с "Исламским государством"
17:58
Ривлин поддержал решение о депортации беженцев
17:53
Дамаск обвинил Вашингтон в открытой агрессии
17:28
В МО РФ США назвали захватчиками экономических активов Сирии
16:58
Иран: Мы всегда боролись с терроризмом
16:26
МИД Израиля: На Мальдивы ехать не стоит
16:21
КНДР показала на военном параде ракету нового типа
16:02
"Дела Нетаниягу - отвратительный конфликт интересов"
15:14
КНДР накануне Олимпиады провела военный парад
14:59
Эмираты пожертвовали Газе 2 млн. долларов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus