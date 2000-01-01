08.02 14:38 MIGnews.com

Мерец улетел в Руанду

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Депутаты фракции Мерец в Кнессете Михаль Розен и Моси Роз отбыли в Руанду - накануне операции по высылке туда незаконных мигрантов из Эритреи и Судана.Депутаты намерены лично изучить условия приема высылаемых из Израиля.В ходе четырехдневного визита в Руанду и Уганду Розен и Роз намерены встретиться с политическими деятелями, представителями правозащитных организаций “ с тем , чтобы мобилизовать широкие массы против соглашения о высылке и сделать все возможные шаги ради того, чтобы предотвратить депортацию”.В интервью радио Галей ЦАХАЛ госпожа Розен подчеркнула, что не будет встречаться с официальными представителями Руанды, поскольку правительство этой страны отвергает наличие договоренностей с Израилем о приеме высылаемых мигрантов. Розен заявила: “Мы хотим понять, что ожидает мигрантов в Руанде и какой статус им будет здесь предоставлен”.