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Макрон внесет Корсику отдельной строкой в конституцию | Фото:09.02 06:33   MIGnews.com

Макрон внесет Корсику отдельной строкой в конституцию

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил о готовности изменить конституцию, внеся в нее отдельной строкой статус Корсики.

Об этом французский лидер заявил среду, 7 февраля, во время визита на остров, передает Reuters.

"Корсика может фигурировать в конституции Франции отдельной строкой, однако только в составе республики Франция и на выгодных условиях", - отметил Макрон.

По его словам, этот шаг мог бы стать "знаком доверия".

"Я хочу, чтобы все в Республике смогли заявить о своей идентичности, своей специфике", - подчеркнул французский президент.

Он отметил, что рассмотрение изменений в Конституцию Франции состоится этой весной. Однако Макрон отклонил несколько требований националистических партий острова. В частности, президент Франции против второго официального языка на Корсике, а также внедрения термина "резидент Корсики".

Статус "резидента Корсики" предоставлял бы приоритетные права корсиканцам. За этот статус корсиканцы борются из-за скупки иностранцами и французами с материка недвижимости на острове.

Отметим, в течение последних 40 лет корсиканские сепаратисты вели вооруженную борьбу с французскими властями, взрывая полицейские участки и совершая убийства, и сложили оружие лишь в 2014 году.
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