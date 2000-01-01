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НДИ проведет акцию в поддержку светского населения Ашдода 09.02 07:17   MIGnews.com

НДИ проведет акцию в поддержку светского населения Ашдода

Министр алии и интеграции Софа Ландвер, депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская, депутаты городского совета Ашдода и активисты партии НДИ со всей страны приедут в субботу в Ашдод. Они соберутся в торговом центре БИГ для того, чтобы выразить свой протест против религиозного диктата, раздачи штрафов работающим в субботу бизнесам, а также поддержать светских жителей Ашдода.

Софа Ландвер: "Сам факт обложения штрафами работающих в субботу в Ашдоде бизнесов - возмутителен и скандален. Это явное проявление религиозного принуждения и грубая попытка изменить статус-кво в городе. Мы должны выступить против этого нарушения элементарных прав граждан, и призываем всех присоединиться к нам".

Акция в поддержку светского населения Ашдода пройдет в ближайшую субботу, 10 февраля, в11:30 в торговом центре БИГ по адресу ул. Дерех а-Ракевет, 1.
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