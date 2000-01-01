Яаков Пери: Я никогда не скрывал, что не служил

Депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Яаков Пери утверждает, что никогда не скрывал тот факт, что в Армии обороны Израиля он не служил из-за проблем со здоровьем, а свое решение покинуть Кнессет называет своей личной инициативой.
"Я никогда не скрывал, что проблемы с сердцем помешали мне отслужить полный срок военной службы. Но в последние месяцы различные элементы пытаются опорочить мою репутацию и многолетнюю работу для Государства Израиль. Я воевал, работал и даже был ранен на службе в ШАБАКе", - посетовал политик в интервью на радио 103FM.
Но видимо Пери "забыл" о том, что прежде утверждал совершенно иначе.
В частности, в 1999 году одному из израильских изданий Пери сообщил: “Сразу после призыва в бригаду парашютистов я во время учений сломал ногу. Доктора проинформировали меня о том, что я не смогу продолжить службу, даже если в дело вмешается министр обороны. Я закончил мою службу в оркестре ЦАХАЛа”.
А в посвященном 40-летию Войны Судного Дня интервью порталу walla политик заявил: “Как тот, кто воевал во время Шестидневной Войны, я отказываюсь поверить, что нас застали врасплох и наша разведка не была готова”.