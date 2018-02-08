08.02 13:07 MIGnews.com

После стрельбы по ученику: Беннет в школе Джальджулии

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Министр образования Нафтали Беннет приехал в школу в Джальджулии - после того, как неизвестные в масках открыли там стрельбу по одному из учеников.Инцидент произошел 7 февраля. Люди в масках ворвались в школу, оттолкнули учительницу, попытавшуюся преградить им дорогу, и несколько раз выстрелили в ученика. 17-летний ученик получил ранения средней степени тяжести.Беннет встретился с учениками и педагогическим коллективом учебного заведения.Министр заявил: “Я приехал, чтобы встретиться с травмированными учениками и учителями. . Я говорю ученикам - каждый школьник здесь как мой собственный ребенок, и ему положена и безопасность, и лучшее образование”.Беннет пообещал улучшить безопасность в школах.