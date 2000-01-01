Посол России: США готовят новую военную акцию в Сирии
Посол России в Дамаске Александр Кинщак дал интервью агентству РИА Новости в котором оценил перспективы развития ситуации в Сирии.
Спреди прочего, посол заявил: "Тревожит то, что риторика Вашингтона в этой связи становится все более воинственной. Похоже, там отталкиваются уже даже не от конкретных инцидентов с использованием отравляющих веществ, а от слухов, точнее, от сознательно распространяемой дезинформации. В последние дни опять активно раскручивается тема применения правительственными силами зарина и хлора в Восточной Гуте и Идлибе. С учетом печального опыта Хан Шейхуна, нельзя исключать, что таким образом готовится новая силовая акция против Сирии с целью поддержки терпящих поражение за поражением боевиков и подрыва положительных подвижек в процессе политического урегулирования, наметившихся после успешного проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи".