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Назначен новый посол в Иордании 08.02 12:18   MIGnews.com

Назначен новый посол Израиля в Иордании

Ветерана израильской дипломатии и многолетнего сотрудника министерства иностранных дел Амира Вайсброда назначили новым главой дипломатической миссии Еврейского государства в Иордании. Об этом заявили в комиссии МИДа по назначениям 8 февраля.

На своей должности он сменит посла Эйнат Шляйн, покинувшую Хашимитское королевство из-за дипломатического кризиса, разгоревшегося на фоне убийства охранником посольства Зивом Моялем двух иорданцев. Таким образом, Иерусалим удовлетворит требование Аммана заменить дипломата, которая сопровождала Мояля по пути в Израиль, а позже - и на встрече с Биньямином Нетаниягу.

Амир Вайсброд является одним из высокопоставленных дипломатов МИДа. С конца 2013 года он возглавляет Ближневосточного бюро в Центре политических исследований министерства, а до этого руководил сирийским, ливанским и палестинским ведомствами центра.

В 2001-2004 годах он занимал должность первого секретаря по связям со СМИ и политическим делам израильского посольства в Иордании, а в 1997-1999 годах служил в бюро связи Израиля в марокканской столице Рабате.

За время своей работы в МИДе Амир Вайсброд заслужил репутацию отличного менеджера и талантливого аналитика.

Теперь его назначение должно быть одобрено правительством.
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