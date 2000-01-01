08.02 11:47 MIGnews.com

Премьер заблокировал аннексию Иудеи и Самарии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перенес голосование министерской комиссии по законодательству, на рассмотрение которой должен был быть вынесен законопроект о постепенном применении израильского суверенитета в общинах Иудеи и Самарии."Аруц Шева" передает, что обсуждение разработанного "ликудником" Йоавом Кишем законопроекта было запланировано в ближайшее воскресенье, однако глава правительства распорядился приостановить одобрение законопроекта.Напомним, что министерская комиссия по законодательству определяет, за какие предложения стоит голосовать коалиции. А члены парламентского большинства, в свою очередь, обязаны поддержать законопроекты, за которые прежде голосовала комиссия.Как утверждает министр туризма Ярив Левин ("Ликуд"), законопроект будет обсуждаться на встрече глав коалиций, но не в министерской комиссии по законодательству, поскольку Израиль координирует свою политику по этому вопросу с администрацией американского президента Дональда Трампа.Сегодня утром министр сельского хозяйства Ури Ариэль ("Еврейский дом") призвал Нетаниягу не препятствовать принятию законопроекта, который, по его словам, поддерживается всеми коалиционными силами, и обещал применить всю политическую и общественную мощь своей партии, чтобы законопроект был принят.Ранее его соратница по партии Шули Муалем-Рафаэли даже заявила о возможности выхода "Еврейского дома" из правительства в случае провала законопроект о применении израильского суверенитета в Иудее и Самарии.