Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Премьер оттягивает применение суверенитета в Иудее и Самарии | Фото: Коби Гидеон, GPO08.02 11:47   MIGnews.com

Премьер заблокировал аннексию Иудеи и Самарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перенес голосование министерской комиссии по законодательству, на рассмотрение которой должен был быть вынесен законопроект о постепенном применении израильского суверенитета в общинах Иудеи и Самарии.

"Аруц Шева" передает, что обсуждение разработанного "ликудником" Йоавом Кишем законопроекта было запланировано в ближайшее воскресенье, однако глава правительства распорядился приостановить одобрение законопроекта.

Напомним, что министерская комиссия по законодательству определяет, за какие предложения стоит голосовать коалиции. А члены парламентского большинства, в свою очередь, обязаны поддержать законопроекты, за которые прежде голосовала комиссия.

Как утверждает министр туризма Ярив Левин ("Ликуд"), законопроект будет обсуждаться на встрече глав коалиций, но не в министерской комиссии по законодательству, поскольку Израиль координирует свою политику по этому вопросу с администрацией американского президента Дональда Трампа.

Сегодня утром министр сельского хозяйства Ури Ариэль ("Еврейский дом") призвал Нетаниягу не препятствовать принятию законопроекта, который, по его словам, поддерживается всеми коалиционными силами, и обещал применить всю политическую и общественную мощь своей партии, чтобы законопроект был принят.

Ранее его соратница по партии Шули Муалем-Рафаэли даже заявила о возможности выхода "Еврейского дома" из правительства в случае провала законопроект о применении израильского суверенитета в Иудее и Самарии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:41
Нетаниягу о проекте помощи выжившим в Катастрофе
19:25
ПА обвинила посла США в Израиле в разжигании конфликта
18:44
Ливан убедили в том, что Израиль не стремится к конфликту
18:24
Адвокат Нетаниягу: мы не атаковали Альшейха, он атаковал нас
18:24
СМИ нашли связь Турции с "Исламским государством"
17:58
Ривлин поддержал решение о депортации беженцев
17:53
Дамаск обвинил Вашингтон в открытой агрессии
17:28
В МО РФ США назвали захватчиками экономических активов Сирии
16:58
Иран: Мы всегда боролись с терроризмом
16:26
МИД Израиля: На Мальдивы ехать не стоит
16:21
КНДР показала на военном параде ракету нового типа
16:02
"Дела Нетаниягу - отвратительный конфликт интересов"
15:14
КНДР накануне Олимпиады провела военный парад
14:59
Эмираты пожертвовали Газе 2 млн. долларов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus