ООН предложила Израилю дать части нелегалов гражданство

Израиль ведет переговоры с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о переселении части африканских нелегальных мигрантов в страны, которые признаны организацией "безопасными" (включая, вероятно, западные страны). Взамен на это некоторым беженцам будет предоставлено израильское гражданство."Такая договоренность может быть реализована, хотя необходимо доработать необходимые детали", - приводит издание The Times of Israel слова сотрудницы израильского отделения УВКБ ООН Шарон Харель.В то же время она отказалась перечислить те страны, которые могут быть заинтересованы в поглощении этих беженцев или какой их процент в итоге сможет остаться в Израиле. Стоит отметить, что c 2013 года ее ведомство уже помогло в переселении 2,4 тыс. беженцев в третьи страны, включая США и Канаду."Мы считаем такую договоренность беспроигрышной как для беженцев, так и для Государства Израиль", - говорит она.В канцелярии премьер-министра такую возможность комментировать отказались.Если данное соглашение будет подписано, оно сможет предотвратить кампанию израильского правительства по депортации тысяч африканцев в так называемые "третьи страны", которыми считаются Руанда и Уганда, хотя правительства этих государств это отрицают. В ООН эти страны относят к "вызывающим беспокойство".