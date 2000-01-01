08.02 11:03 MIGnews.com

Глава коалиции: обвинения Альшейха - попытка путча

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Глава коалиции в Кнессете Давид Амсалем в самых резких выражениях прокомментировал заявления начальника полиции Израиля Рони Альшейха о том, что за следователями по делу Биньямина Нетаниягу велась слежка.Выступая в эфире радио Галей ЦАХАЛ Амсалем заявил, что речь идет о попытке путча: “Я не помню ни одного начальника полиции, который бы дал подобное интервью. Вещи, которые он сказал меня шокировали. Он говорил как глава политической партии, проводящий праймериз, а не как офицер полиции. Что мы видим в последние недели? Детей убивают в школах, и он что делает для нас? Я не могу понять, почему начальник полиции вовлечен в эти расследования Есть в жизни какие-то пропорции. Людей убивают на улицах, но для него более важны сигары премьер-министра”.Амаслем заявил, что руководство полиции рассматривает главу правительства “в качестве личного врага”: “Как вы поступаете с личным врагом? Если его невозможно свергнуть в результате выборов, его пытаются свергнуть с помощью полиции. У меня лично ничего против полиции нет, это важный и жизненно необходимый институт. Но начальник полиции говорит, что необходимо восстановить доверие к полиции. Из этого я делаю вывод о том, что доверие к полиции подорвано - и оно подорвано ее действиями в последние два года”.