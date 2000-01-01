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В Турции уволены почти 4,5 тысячи госслужащих 08.02 09:40   MIGnews.com

В Турции уволены почти 4,5 тысячи госслужащих

Турецкие власти продолжают кадровые чистки в различных учреждениях страны после подавления путча в июле 2016 года. Новым специальным указом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил 4464 государственных служащих, сообщает DW.

Как следует из документа, больше всех пострадали работники министерства образования — работу потеряли 2585 человек, большинство из них учителя. Также уволены 330 сотрудников университетов. В полиции и жандармерии должности лишились в общей сложности 1310 чиновников. Увольнения также затронули избирательную комиссии, государственный телеканал TRT, министерство по делам ЕС, МИД и другие ведомства.

Как напоминает СМИ, в результате введения в Турции чрезвычайного положения после попытки военного путча в июле 2016 года президент может править при помощи декретов, которые имеют силу законов и только задним числом должны утверждаться парламентом.

Ранее сообщалось, что в связи с попыткой переворота более 40 тыс. человек заключены под стражу, почти 100 тыс. госслужащих были уволены.
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