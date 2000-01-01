08.02 11:10 MIGnews.com

Израиль: водительские права теперь можно получать на почте

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Теперь новые водительские права можно будет получить и в почтовых отделениях страны. Это актуально для тех водителей, срок действия водительского удостоверения которых истек, а новое удостоверение, отправленное на почтовый адрес, не дошло до адресата, а также для тех, чье водительское удостоверение было утеряно, украдено или повреждено.Говоря о нововведении, министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил: "Предоставление возможности получения водительских удостоверений и оплаты их оформления на почте значительно улучшит уровень сервиса для водителей, сэкономит им время и сократит очереди в офисах Управления регистрации автотранспорта. В скором времени в почтовых отделениях можно будет также получить извещение об оплате годового техосмотра, и сразу его оплатить".При необходимости, на почте можно получить временное водительское удостоверение (постоянные водительские права, т.е пластиковая карточка, придёт позже на адрес водителя, зарегистрированный в МВД). На первом этапе новый сервис доступен в 30-ти почтовых отделениях страны, позже этот список расширится до сотен филиалов.Оплата в почтовых отделениях будет производиться только наличными. Для оформления документа необходимо будет предоставить удостоверение личности водителя.Граждане, водительские права которых "заморожены" (Управлением судебных приставов, судом и т.д), а также те, кто должны пройти проверку зрения или сменить фотографию на документе, не смогут получить новые права на почте.Новый сервис – часть программы Минтранса по расширению спектра услуг для граждан, не имеющих возможности прибыть в офисы Управления регистрации автотранспорта и предпочитающих сэкономить время. В рамках этой программы водителям уже на протяжении нескольких лет предоставляется возможность заказа водительских прав и техпаспорта автомобиля, а также оплаты этих услуг посредством Справочного центра Управления регистрации автотранспорта по тел. *5678, интернет-сайта Минтранса, и в компьютеризированных автоматах ("ришьёмат"), расположенных в более 70-ти филиалах сети Супер-Фарм по всей стране (для этого необходима кредитная карта владельца водительских прав или автотранспорта).