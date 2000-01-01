08.02 08:54 MIGnews.com

Нетаниягу приказал приостановить строительство в Иерусалиме

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Заместитель мэра Иерусалима Меир Турджеман рассказал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение приостановить строительство в Иерусалиме.Турджеман рассказал: “Две недели назад я встретился с министром строительства Йоавом Галантом. Я спросил его, почему не начинается строительство в Гиват Ха-Матос. Тот удивил меня ответом: Я отдал распоряжение о начале строительства в Гиват Ха-Матос. Через день мне позвонил премьер-министр и потребовал проект приостановить. Я был в шоке”.