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Нетаниягу: подарки получала Сара, а не я | Фото: Thinkstock08.02 08:27   MIGnews.com

Нетаниягу: подарки получала Сара, а не я

Второй канал израильского ТВ публикует материалы допросов Биньямина Нетаниягу по так называемому “делу 1000” - о получении подарков от бизнесменов.

Среди прочего Нетаниягу и его супруга Сара подозреваются в получении сигар, шампанского и ювелирных украшений от голливудского магната Арнона Мильчана на сумму в несколько сотен тысяч долларов.

Нетаниягу признал, что получал от Мильчана сигары, но не знал о том, что тот посылает Саре шампанское и другие подарки.

Нетаниягу дал понять следователям, что в браке супруге не обязательно зают друг о друге все. Он сказал: “Я человек самостоятельный, моя супруга - самостоятельный человек. Есть разделение между мной и моей женой”. Он также подчеркнул, что не задумывался о стоимости сигар, подаренных Мильчаном, и кроме того, часто сам себе покупал сигары. Нетаниягу предъявил документы, подтверждающие такие покупки.
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