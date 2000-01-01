08.02 08:27 MIGnews.com

Нетаниягу: подарки получала Сара, а не я

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Второй канал израильского ТВ публикует материалы допросов Биньямина Нетаниягу по так называемому “делу 1000” - о получении подарков от бизнесменов.Среди прочего Нетаниягу и его супруга Сара подозреваются в получении сигар, шампанского и ювелирных украшений от голливудского магната Арнона Мильчана на сумму в несколько сотен тысяч долларов.Нетаниягу признал, что получал от Мильчана сигары, но не знал о том, что тот посылает Саре шампанское и другие подарки.Нетаниягу дал понять следователям, что в браке супруге не обязательно зают друг о друге все. Он сказал: “Я человек самостоятельный, моя супруга - самостоятельный человек. Есть разделение между мной и моей женой”. Он также подчеркнул, что не задумывался о стоимости сигар, подаренных Мильчаном, и кроме того, часто сам себе покупал сигары. Нетаниягу предъявил документы, подтверждающие такие покупки.