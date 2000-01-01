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Беларусь выдаст гражданина Израиля в Азербайджан 08.02 07:34   MIGnews.com

Беларусь выдаст гражданина Израиля в Азербайджан

Беларусь выдаст 40-летнего блоггера Александра Лапшина. Верховный суд страны оставил в силе решение суда нижней инстанции об экстрадиции.

Лапшин был арестован по международному ордеру, выданному властями Азербайджана после того, как он посетил несколько раз Нагорный Карабах. Лапшина обвиняют в “нарушении международной границы”.

Лапшин, среди прочего, публиковал критические посты о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

У Лапшина - российское, украинское и израильское гражданство.

Адвокаты Лапшина подали прошение о предоставлении политического убежища. Они предполагают, что и оно будет отвергнуто.

Израильские официальные лица пытаются предотвратить экстрадицию, но говорят, что “оснований для оптимизма нет”.
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