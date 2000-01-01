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flickr 08.02 21:52   MIGnews.com

Трамп полностью сформировал кабинет

45-й президент США Дональд Трамп окончательно сформировал свой кабинет из 24 человек. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в среду, 8 февраля.

"Президент Дональд Трамп сегодня официально назвал 24 человек, которые будут служить с ним в его кабинете", — говорится в сообщении.

В сформированный кабинет Трампа вошли всего четыре женщины: постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элен Чао и руководитель управления по делам малого и среднего бизнеса Линда Макмэон.
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