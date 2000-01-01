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YouTube 08.02 21:29   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с Чаком Норрисом

Знаменитый голливудский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Встреча прошла в офисе главы правительства в среду, 8 февраля.

Биби пожал руку Норрису и отметил, что присутствие мастера боевых искусств в Израиле делает страну непобедимой.

"Израиль настолько силен, что не поддается разрушению", - подчеркнул премьер.



Также Биби пошутил, что Чак Норрис настолько силен, что с ним не страшно возвращаться домой.

Премьер спародировал интернет-мем "Чак Норрис факты", в котором актеру приписывают сверхъестественные возможности. К примеру: "Чак Норрис настолько силен, что, отжимаясь, двигает Землю".

Чак Норрис является давним сторонником премьер-министра Израиля. Во время выборов в 2015 году Норрис даже выпустил видеообращение, где призвал голосовать за Нетаниягу в качестве премьер-министра.



Напомним, ранее стало известно, о пребывании Чака Норриса в Израиле. Актер также встретился с бывшим генеральным директором израильского МИДа Доре Гольдом.
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