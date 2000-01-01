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В Сенат США внесли законопроект против отмены санкций для РФ | Фото: Thinkstock09.02 07:12   MIGnews.com

В Сенат США внесли законопроект против отмены санкций для РФ

Группа сенаторов, принадлежащих к обеим ведущим партиям США, внесла законопроект, предусматривающий необходимость для президента получать одобрение Конгресса на снятие санкций против России, сообщает Associated Press.

Как отмечается, сторонники законопроекта обеспокоены тем, что новый глава Белого дома Дональд Трамп может отменить санкции без того, чтобы Москва "пересмотрела свою агрессивную модель поведения во всем мире".

По мнению сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма, Россия не сделала ничего для того, чтобы ее поощрить и облегчить санкции.

Сенатор-демократ Бен Кардин от Мэриленда заявил, что законопроект дает Конгрессу возможность действовать, если он не согласен с политикой Трампа в отношении России.

Документ также поддерживают сенаторы-республиканцы Джон Маккейн от штата Аризона и Марко Рубио от Флориды.

Согласно документу, Белый дом должен будет предоставить подробный доклад о причинах снятия антироссийских санкций. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер.
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