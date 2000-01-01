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YouTube 08.02 20:51   MIGnews.com

По "делу о подлодках" начато уголовное расследование

Правоохранительные органы переходят от предварительного следствия к уголовному расследованию по делу о подлодках. Об этом сообщает Второй канал израильского ТВ.

По делу подозревается личный адвокат премьер-министра Давид Шимрон. Ранее журналист 10-го канала израильского ТВ Равид Дрюкер сообщил, что в его распоряжении есть мейл, свидетельствующий о том, что личный адвокат Нетаниягу участвовал в сделке по покупке германских подлодок Thyssen-Krupp . При этом он воспользовался именем премьер-министра.

Речь идет о тендере по покупке кораблей для защиты израильских оффшорных месторождений газа. Тендер был отменен.

По сообщениям канала, Биньямин Нетаниягу не является подозреваемым по делу о подлодках.

Также отмечается, что следствие переросло в полноценное расследование после того, когда бывший командующий ВМС контр-адмирал Рам Ротберг дал показания полиции.
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