08.02 19:12 MIGnews.com

Одед Форер: Уничтожить хранилище аммиака в Хайфском заливе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По инициативе депутата от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера сегодня на пленарном заседании Кнессета состоялось обсуждение проблемы, связанной с хранилищем аммиака в Хайфском заливе. Парламентарий принял решение поднять данную тему после соответствующего обращения руководителя отделения партии НДИ в Хайфе Лазаря Каплуна.Депутат указал, что в обнародованном на прошлой неделе мэрией Хайфы отчете приводятся крайне тревожные данные, свидетельствующие о непосредственной опасности для жителей города и окрестных населенных пунктов, исходящей от резервуара с аммиаком. Содержащаяся в вышеупомянутом отчете информация указывает на то, что любая утечка аммиака вследствие попадания ракеты, аварии или теракта может привести к экологической катастрофе и массовой гибели людей."Хранилище аммиака в Хайфском заливе следует немедленно ликвидировать. Нельзя оттягивать решение проблемы, ведь это может стоить жизни тысячам людей. Идея перенести резервуар в Негев тоже далеко не самая удачная. Оптимальным вариантом может стать создание нескольких мелких хранилищ в защищенных местах, расположенных вдали от населенных пунктов. Лучше государство выплатит компенсации работникам предприятия, чем поставит под угрозу жизни сотен тысяч жителей", - подчеркнул Одед Форер.