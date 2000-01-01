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Одед Форер: Уничтожить хранилище аммиака в Хайфском заливе 08.02 19:12   MIGnews.com

Одед Форер: Уничтожить хранилище аммиака в Хайфском заливе

По инициативе депутата от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера сегодня на пленарном заседании Кнессета состоялось обсуждение проблемы, связанной с хранилищем аммиака в Хайфском заливе. Парламентарий принял решение поднять данную тему после соответствующего обращения руководителя отделения партии НДИ в Хайфе Лазаря Каплуна.

Депутат указал, что в обнародованном на прошлой неделе мэрией Хайфы отчете приводятся крайне тревожные данные, свидетельствующие о непосредственной опасности для жителей города и окрестных населенных пунктов, исходящей от резервуара с аммиаком. Содержащаяся в вышеупомянутом отчете информация указывает на то, что любая утечка аммиака вследствие попадания ракеты, аварии или теракта может привести к экологической катастрофе и массовой гибели людей.

"Хранилище аммиака в Хайфском заливе следует немедленно ликвидировать. Нельзя оттягивать решение проблемы, ведь это может стоить жизни тысячам людей. Идея перенести резервуар в Негев тоже далеко не самая удачная. Оптимальным вариантом может стать создание нескольких мелких хранилищ в защищенных местах, расположенных вдали от населенных пунктов. Лучше государство выплатит компенсации работникам предприятия, чем поставит под угрозу жизни сотен тысяч жителей", - подчеркнул Одед Форер.
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