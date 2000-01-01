Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












08.02 18:57   MIGnews.com

Австрия намерена защищать границу ЕС от беженцев

Австрийское правительство планирует направить свои войска в другие страны Евросоюза для защиты союза от беженцев. Об этом заявил министр обороны Австрии Ганс Петер Доскозил.

Он отмечает, что его государство является одним из 16 стран, через которые нелегалы попадают из Греции в другие страны Евросоюза.

"Маршрут через западные Балканы остается не защищенным. К сожалению, все еще продолжают работать торговцы людьми. А если есть масштабный приток мигрантов, приграничные страны должны иметь возможность быстро реагировать", - цитирует Die Welt слова министра.

Доскозил добавил, что правительство работает на изменением законодательства, согласно которому можно будет направлять свою армию в другие страны и по другим причинам, кроме как гуманитарных.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:12
Одед Форер: Уничтожить хранилище аммиака в Хайфском заливе
18:29
Палестинцы подали иск в БАГАЦ против закона о форпостах
18:02
Что хорошо экономике, не всегда хорошо репатриантам
17:55
Афганистан: убито 6 сотрудников Красного Креста
17:29
Германия: доверие к Израилю пошатнулось
16:59
Для въезда в США будут требовать пароли от аккаунтов
16:25
Израиль: проблема ипотеки и старости
16:23
Хотовели: Закон о форпостах отражает правовой принцип
15:51
Аббас: Все страны, признающие Израиль – должны признать ПА
15:47
Солдатам-репатриантам поменяют иностранные права
15:05
Суд признал виновным Навального по делу "Кировлеса"
14:44
Мятежи в пригородах Парижа из-за изнасилованного марокканца
14:06
Трамп договорился с Эрдоганом о совместных действиях в Сирии
13:43
Ортодоксы атаковали солдатку в Бней-Браке
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus