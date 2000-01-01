08.02 18:57 MIGnews.com

Австрия намерена защищать границу ЕС от беженцев

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Австрийское правительство планирует направить свои войска в другие страны Евросоюза для защиты союза от беженцев. Об этом заявил министр обороны Австрии Ганс Петер Доскозил.Он отмечает, что его государство является одним из 16 стран, через которые нелегалы попадают из Греции в другие страны Евросоюза."Маршрут через западные Балканы остается не защищенным. К сожалению, все еще продолжают работать торговцы людьми. А если есть масштабный приток мигрантов, приграничные страны должны иметь возможность быстро реагировать", - цитирует Die Welt слова министра.Доскозил добавил, что правительство работает на изменением законодательства, согласно которому можно будет направлять свою армию в другие страны и по другим причинам, кроме как гуманитарных.