08.02 18:29 MIGnews.com

Палестинцы подали иск в БАГАЦ против закона о форпостах

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В Верховный суд справедливости (БАГАЦ) была подана первая апелляция против закона о форпостах, который был утвержден Кнессетом. В среду, 8 февраля, 17 муниципальных палестинских структур подали петицию с требованием отмены закона.Апелляция была подана в БАГАЦ от имени двух организаций, таких как "Адалла" и "Иерусалимский центр в защиту прав человека". Представители истцов утверждают, что закон об урегулировании противоречит нормам международного права и является "грубым посягательством на права частной собственности жителей Иудеи и Самарии".Напомним, что закон об урегулировании был утвержден во втором и третьем чтении в понедельник, 6 февраля, на закрытом ночном заседании Кнессета. Закон о форпостах легализует еврейские форпосты и поселения в Иудее и Самарии.