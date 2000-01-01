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YouTube 08.02 17:29   MIGnews.com

Германия: доверие к Израилю пошатнулось

МИД Германии заявил, что страна "глубоко разочарована" принятым законом о форпостах, легализующий поселения, построенные на палестинской земле.

Власти Германии резко осудили новый закон о форпостах, который приняли в Кнессете, который легализует дома поселенцев, построенных на палестинской земле. Берлин заявил, что "закон об урегулировании" подрывает доверие к Израилю и его серьезности по достижению компромисса с палестинцами.

"Многие в Германии, которые поддерживают и чувствуют большую приверженность к Израилю – глубоко разочарованы таким шагом. Наше доверие к израильскому правительству и его приверженности концепции двух государств фундаментально пошатнулось", - говорится в заявлении МИДа, опубликованном в среду, 8 февраля.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, Кнессет принял закон о форпостах во втором и третьем чтении. Закон об урегулировании легализует еврейские форпосты и поселения в Иудее и Самарии.
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