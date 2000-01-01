08.02 16:59 MIGnews.com

Для въезда в США будут требовать пароли от аккаунтов

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Тем, кому понадобится виза для въезда на территорию Соединенных Штатов, могут предъявить требование предоставить пароль от своего аккаунта в социальной сети. Об это заявил министр внутренней безопасности США Джон Келли.Он также уточнил, что такой запрос в первую очередь коснется лиц, проживающих в мусульманских странах и на которых распространяется указ о мигрантах, подписанный президентом США Дональдом Трампом."Если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать", — цитирует телеканал Fox News слова Джона Келли.