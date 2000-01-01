Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Для въезда в США будут требовать пароли от аккаунтов | Фото: Thinkstock08.02 16:59   MIGnews.com

Для въезда в США будут требовать пароли от аккаунтов

Тем, кому понадобится виза для въезда на территорию Соединенных Штатов, могут предъявить требование предоставить пароль от своего аккаунта в социальной сети. Об это заявил министр внутренней безопасности США Джон Келли.

Он также уточнил, что такой запрос в первую очередь коснется лиц, проживающих в мусульманских странах и на которых распространяется указ о мигрантах, подписанный президентом США Дональдом Трампом.

"Если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать", — цитирует телеканал Fox News слова Джона Келли.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:02
Что хорошо экономике, не всегда хорошо репатриантам
17:55
Афганистан: убито 6 сотрудников Красного Креста
17:29
Германия: доверие к Израилю пошатнулось
16:25
Израиль: проблема ипотеки и старости
16:23
Хотовели: Закон о форпостах отражает правовой принцип
15:51
Аббас: Все страны, признающие Израиль – должны признать ПА
15:47
Солдатам-репатриантам поменяют иностранные права
15:05
Суд признал виновным Навального по делу "Кировлеса"
14:44
Мятежи в пригородах Парижа из-за изнасилованного марокканца
14:06
Трамп договорился с Эрдоганом о совместных действиях в Сирии
13:43
Ортодоксы атаковали солдатку в Бней-Браке
13:15
Мэр Анкары возложил вину за недавнее землетрясение на Гюлена
13:05
Демография - причина роста цен на жилье в Израиле
12:37
НДИ добилась ответа на вопрос о пособии на съем жилья
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus