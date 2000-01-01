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YouTube 08.02 16:23   MIGnews.com

Хотовели: Закон о форпостах отражает правовой принцип

Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели ответила на широкую критику закона о форпостах, который был принят, в понедельник, 6 февраля в Кнессете.

"Закон об урегулировании, который был принят в Кнессете на этой неделе, отражает только правовой принцип. И этот принцип был принят Израилем, для установления справедливости между палестинцами и еврейскими семьями", - подчеркнула Хотовели в среду, 8 февраля.

Она также отметила, что критика в сторону Израиля основана на ложных доводах о том, что это оккупированные палестинские земли.

"Это предложение неверно. Израильское государство имеет как исторические, так и юридические права на эту землю. Принятый законопроект устанавливает правильный баланс между правами еврейских семей на свои дома и правами владельцев этих участков на получение компенсации", - добавила Ципи Хотовели.
Она также заявила, что правовой принцип компенсации известен во всех западных правовых системах.
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