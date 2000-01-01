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Солдатам-репатриантам поменяют иностранные права | Фото: Thinkstock08.02 15:47   MIGnews.com

Солдатам-репатриантам поменяют иностранные права

Завтра, 9 февраля, сотни репатриантов солдат - одиночек смогут сменить иностранное водительское удостоверение на израильское всего за один день

Завтра, в четверг, 9 февраля, сотни репатриантов - солдат - одиночек, владельцев водительских прав из стран исхода, смогут оформить израильское водительское удостоверение всего за один день. Процедура займет несколько часов: в этот день солдаты – одиночки смогут пройти практический экзамен по вождению ("тест") и получить израильский документ.

Сдача экзамена и оформление новых водительских прав пройдет в рамках "Централизованного дня дел" для солдат-одиночек, проводимого при участии ЦАХАЛ, организации "Нефеш бенефеш" и госучреждений. Солдаты смогут пройти практический экзамен по вождению и в случае сдачи "теста", на месте получат израильское удостоверение.

Согласно закону, водитель, владелец иностранного водительского удостоверения, должен пройти практический экзамен вождения для того, чтобы получить израильские водительские права. К сожалению, часто этой категории водителей приходится ждать экзамена более трех месяцев.

"Централизованный день дел" для репатриантов солдат – одиночек, который пройдет завтра в Бейт ха-Хаяль в Тель-Авиве, позволит сотням солдат – одиночек за короткий срок решить необходимые вопросы в госучреждениях. Минтранс установит специальную стойку, где солдаты смогут сфотографироваться на новое водительское удостоверение. Проверку зрения можно будет пройти у лицензированного оптометриста, необходимые медицинские справки будет выдавать врач Управления регистрации автотранспорта.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что считает это "особым шагом навстречу солдатам-одиночкам, которые репатриировались в Израиль без родителей, многие - специально для того, чтобы пройти службу в ЦАХАЛ. Предоставление репатриантам солдатам-одиночкам возможности получения водительских прав в день сдачи экзамена ускорит процесс, сократив бюрократию".
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