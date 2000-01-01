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Трамп договорился с Эрдоганом о совместных действиях в Сирии 08.02 14:06   MIGnews.com

Трамп договорился с Эрдоганом о совместных действиях в Сирии

Минувшей ночью президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Турции Тайепом Реджепом Эрдоганом.

Два лидера договорились о совместных операциях против Исламского Государства в районе города эль-Баб, где турецкая армия несколько месяцев ведет ожесточенные бои с ISIS.

Президенты также обсудили перспективы создания зон безопасности в Сирии, кризис беженцев и совместную борьбу с террором. Эрдоган призвал Трампа не поддерживать курдскую милицию YPG.

Турецкие источники сообщают, что директор ЦРУ Майк Помпео прибудет в Турцию для обсуждения проблемы YPG и сети сторонников оппозиционного турецкого проповедника Фетхулы Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в подготовке попытки переворота 15 июля.
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