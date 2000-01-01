08.02 14:06 MIGnews.com

Трамп договорился с Эрдоганом о совместных действиях в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Минувшей ночью президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Турции Тайепом Реджепом Эрдоганом.Два лидера договорились о совместных операциях против Исламского Государства в районе города эль-Баб, где турецкая армия несколько месяцев ведет ожесточенные бои с ISIS.Президенты также обсудили перспективы создания зон безопасности в Сирии, кризис беженцев и совместную борьбу с террором. Эрдоган призвал Трампа не поддерживать курдскую милицию YPG.Турецкие источники сообщают, что директор ЦРУ Майк Помпео прибудет в Турцию для обсуждения проблемы YPG и сети сторонников оппозиционного турецкого проповедника Фетхулы Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в подготовке попытки переворота 15 июля.