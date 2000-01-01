08.02 15:05 MIGnews.com
Суд признал виновным Навального по делу "Кировлеса"
Суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу "Кировлеса", сообщает ТАСС.
Напомним, что 8 февраля суд начал оглашение приговора обвиняемым. Прокуратура попросила для Навального и Офицерова условные сроки наказания - 5 лет и 4 года соответственно.
Ранее вынесенный приговор был отменен по решению Верховного суда России после того, как ЕСПЧ увидел в процессе нарушение права на справедливое судебное разбирательство.
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