08.02 15:05 MIGnews.com

Суд признал виновным Навального по делу "Кировлеса"

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Суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу "Кировлеса", сообщает ТАСС.Напомним, что 8 февраля суд начал оглашение приговора обвиняемым. Прокуратура попросила для Навального и Офицерова условные сроки наказания - 5 лет и 4 года соответственно.Ранее вынесенный приговор был отменен по решению Верховного суда России после того, как ЕСПЧ увидел в процессе нарушение права на справедливое судебное разбирательство.