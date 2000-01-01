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Ортодоксы атаковали солдатку в Бней-Браке 08.02 13:43   MIGnews.com

Ортодоксы атаковали солдатку в Бней-Браке

Ш., солдатка, служащая на базе Кирия в Тель-Авиве, вечером 7 февраля возвращалась домой на рейсовом автобусе.

Ш. живет в Гиват-Шмуэль, и маршрут проходит через Бней-Брак.



Автобус был остановлен демонстрацией ультраортодоксов, протестовавших против ареста уклониста.

Ш. решила выйти из автобуса, и пойти пешком - до дома было всего 10 минут.

На всякий случай Ш. снимала происходящее на мобильник. Немедленно после того, как она вышла из автобуса, ее окружила толпа ортодоксов, начавших вопить: “Шикса!”. “Стыдись себя!”

Ш. говорит: “Они очень быстро меня окружили. Я была в шоке: чего я должна стыдиться - того, что я солдат в форме? я видела эти видео в сети с нападениями на солдат-харедим. Никогда не думала, что это случиться со мной”.


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