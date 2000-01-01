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НДИ добилась ответа на вопрос о пособии на съем жилья 08.02 12:37   MIGnews.com

НДИ добилась ответа на вопрос о пособии на съем жилья

Одед Форер добился ответа от минстроя насчет выплаты пособия на съем жилья

Депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Одед Форер направил запрос в министерство строительства в связи с тем, что пенсионеры, которым в рамках реализации программы НДИ по повышеню уровня доходов пожилых людей должны увеличили пособие на съем жилья, не получили положенных им выплат. Данный запрос Одед Форер направил после соответствующего обращения экс-депутата Кнессета от партии НДИ Леонида Литинецкого.

В ответ на запрос парламентария в министерстве строительства сообщили, что задержка в выплате прибавки к пособию произошла по техническим причинам. Пожилым людям начнут перечислять положенную им сумму в марте, а в апреле они вдобавок получат полагающиеся им деньги ретроактивно — за январь и февраль.



Михаил Фейгин,
пресс-секретарь партии НДИ
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