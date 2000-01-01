08.02 11:35 MIGnews.com

МИД: Выход Ирана из ядерной сделки грозит провалом для всех

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Существуют опасения о возможности выхода Ирана из договора по ядерной программе, что будет провалом для мирового сообщества. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружением МИД РФ Михаил Ульянов."Опасения имеют место, потому что мы видим довольно жесткую риторику со стороны американской администрации и ответную жесткую риторику Тегерана. Мы видим, что в отношении Ирана вводятся санкционные меры. Естественно, все это создает крайне неблагоприятный климат для дальнейшей реализации СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана — Ред.)", — ответил он на вопрос, разделяет ли Москва опасения экспертов, что последние заявления новой администрации США вынудят Тегеран выйти из соглашения."Вы спрашиваете, существует ли угроза выхода Тегерана? Полагаю, что такой исход был бы серьезным провалом для всего международного сообщества. Объективно эта договоренность являлась и является пусть не идеальным, но наиболее оптимальным из возможных вариантов выхода из крайне сложной ситуации. Это разумный и очень хрупкий компромисс", — заметил Ульянов.По его словам, Москва находится в постоянном контакте с Вашингтоном и Тегераном по вопросу снижения напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана."Мы это делаем на постоянной основе в контактах со всеми членами „шестерки“, включая Вашингтон, а также Тегеран. Стараемся содействовать сохранению нормальной атмосферы вокруг реализации сделки, в том числе внося собственный вклад в реализацию имеющихся договоренностей", — подытожил дипломат.Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал сделку по иранскому атому и обещал пересмотреть условия соглашения.