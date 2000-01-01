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Flickr.com 09.02 00:07   MIGnews.com

Трамп: демократы задерживают формирование администрации

Президент США Дональд Трамп считает демократов ответственными за затягивание процесса формирования новой администрации Белого дома. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Тот факт, что спустя почти три недели с момента инаугурации главы государства, в стране не сформирован кабинет министров Трамп назвал позором. Он отметил, что это самая долгая в истории страны задержка с формированием правительства.

"Это обструкция со стороны демократов!" – заключил он.

По состоянию на 8 февраля из 21 кандидата на посты в новой администрации Белого дома утверждены только шестеро. До сих пор не определены ключевые позиции кабинета министров – главы министерств торговли, энергетики, финансов, а также генеральный прокурор, который руководит министерством юстиции. Голосование в сенате по кандидатурам зачастую проходит с трудом, иногда демократы бойкотируют заседания.
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