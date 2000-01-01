08.02 10:45 MIGnews.com

Необходимо избежать новой войны в Газе

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Бывший министр защиты окружающей среды Ави Габай выразил обеспокоенность в связи с постоянными сообщениями в прессе о возможном новом раунде войны в Газе.Габай заявил: “В последние дни я слышу, как министры говорят о следующем раунде войны в Газе следующей весной. Я бы им посоветовал спокойно готовится к возможному выполнению данной задачи, и оставить жителей приграничных с Газой районах в покое - за пределами их расчетов на повышение рейтинга”.Габай добавил: “По существу вопроса, на каждый Касам надо жестко ответить. Но есть урок Нерушимой Скалы", который стоит хорошенько запомнить все министрам - такие компании не ведутся через прессу”