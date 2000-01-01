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Китай предложил США вспомнить Вторую мировую | Фото: Thinkstock08.02 10:35   MIGnews.com

Китай предложил США вспомнить Вторую мировую

Американским властям стоит помнить историю Второй мировой войны, заявил глава МИД КНР Ван И, комментируя возможность вооруженного конфликта в Южно-Китайском море между Китаем и США.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал Японии, что "США будут выступать против каких-либо односторонних действий, направленных на то, чтобы повредить японской администрации на островах Сэнкаку". В ответ китайские власти заявили, что такая позиция может привести к нестабильности в регионе.

"Я всего лишь хочу предложить американским друзьям освежить в памяти историю Второй мировой войны", — сообщил Ван И, напомнив, что согласно Каирской и Потсдамской декларациям Япония должна была вернуть Китаю все незаконно отчужденные от него территории.

В 1946 году Китай при содействии американской стороны восстановил государственный суверенитет над островами Наньша.

"Но позже некоторые соседние страны незаконно оккупировали часть островов Наньша, что привело к так называемому спору о Южно-Китайском море", — отметил глава МИД КНР.

По мнению Ван И, спорные вопросы вокруг Южно-Китайского моря должны решаться с помощью диалога непосредственно вовлеченными сторонами, а страны вне региона должны активно поддерживать усилия по поддержанию мира, передает РИА Новости.
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