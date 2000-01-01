08.02 10:35 MIGnews.com

Китай предложил США вспомнить Вторую мировую

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Американским властям стоит помнить историю Второй мировой войны, заявил глава МИД КНР Ван И, комментируя возможность вооруженного конфликта в Южно-Китайском море между Китаем и США.Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал Японии, что "США будут выступать против каких-либо односторонних действий, направленных на то, чтобы повредить японской администрации на островах Сэнкаку". В ответ китайские власти заявили, что такая позиция может привести к нестабильности в регионе."Я всего лишь хочу предложить американским друзьям освежить в памяти историю Второй мировой войны", — сообщил Ван И, напомнив, что согласно Каирской и Потсдамской декларациям Япония должна была вернуть Китаю все незаконно отчужденные от него территории.В 1946 году Китай при содействии американской стороны восстановил государственный суверенитет над островами Наньша."Но позже некоторые соседние страны незаконно оккупировали часть островов Наньша, что привело к так называемому спору о Южно-Китайском море", — отметил глава МИД КНР.По мнению Ван И, спорные вопросы вокруг Южно-Китайского моря должны решаться с помощью диалога непосредственно вовлеченными сторонами, а страны вне региона должны активно поддерживать усилия по поддержанию мира, передает РИА Новости.