Китай предложил США вспомнить Вторую мировую

Американским властям стоит помнить историю Второй мировой войны, заявил глава МИД КНР Ван И, комментируя возможность вооруженного конфликта в Южно-Китайском море между Китаем и США.
Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал Японии, что "США будут выступать против каких-либо односторонних действий, направленных на то, чтобы повредить японской администрации на островах Сэнкаку". В ответ китайские власти заявили, что такая позиция может привести к нестабильности в регионе.
"Я всего лишь хочу предложить американским друзьям освежить в памяти историю Второй мировой войны", — сообщил Ван И, напомнив, что согласно Каирской и Потсдамской декларациям Япония должна была вернуть Китаю все незаконно отчужденные от него территории.
В 1946 году Китай при содействии американской стороны восстановил государственный суверенитет над островами Наньша.
"Но позже некоторые соседние страны незаконно оккупировали часть островов Наньша, что привело к так называемому спору о Южно-Китайском море", — отметил глава МИД КНР.
По мнению Ван И, спорные вопросы вокруг Южно-Китайского моря должны решаться с помощью диалога непосредственно вовлеченными сторонами, а страны вне региона должны активно поддерживать усилия по поддержанию мира, передает РИА Новости.