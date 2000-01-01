08.02 10:09 MIGnews.com

Трамп спит 4-5 часов в день

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В интервью телеканалу FoxNews президент Дональд Трамп рассказал подробности о своем насыщенно ежедневном рабочем расписании.Трамп сказал: “Я работаю очень много, поздно до ночи, до 12 часов ночи, до часу”.Трамп говорит, что обычно встает в пять часов утра. Встав утром, президент смотрит телевизор и просматривает газеты, чтобы узнать новости.Трамп снова обвинил прессу в “лжи”: “Вы знаете эту ложь. У меня всегда была хорошая пресса, пока занимался бизнесом. Я никогда не распространял фальшивых новостей. А некоторые телеканалы, некоторые газеты настолько бесчестны!”.Пресс-представитель Белого Дома Шон Спайсер подтвердил слова Трампа, заявив, что президент “спит четыре часа в сутки - в лучшем случае”.