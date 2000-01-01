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Аятолла Хаменеи: мы дали пощечину Америке 08.01 09:57   MIGnews.com

Аятолла Хаменеи: мы дали пощечину Америке

Верховный духовный лидер исламской республики Ирана аятолла Али Хаменеи выступил по государственному телевидению.

Хаменеи назвал Сулеймани “великим, бравым воином”, “нашим дорогим другом”.

Аятолла сообщил своему народу: Смерть Сулеймани возродила наша революцию..она продемонстрировала всему миру, что наше Сопротивление живо.  Америка принесла разрушения в наш регион.. они говорят о переговорах, но сами вмешиваются. У нас есть люди, которые с ними разберутся - и в политической, и в военной сферах. Прошлой ночью мы дали пощечину Америке. Коррумпированное присутствие Америки в регионе должно закончиться”.

Хаменеи подчеркнул, что “одной только военной акции будет недостаточно”.

Также выступил и президент Ирана хасан Рухани. Он сообщил: “Может быть, Америка отрезала нам руку (генерал-майора Сулеймани), но мы отрежем ее ногу в регионе”.


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