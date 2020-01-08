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Либерман приветствовал разработку лазерной системы ПВО | Фото:08.01 21:40   MIGnews.com

Либерман приветствовал разработку лазерной системы ПВО

Бывший министр обороны и глава НДИ Авигдор Либерман приветствовал разработку лазерной системы противовоздушной обороны.

Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter.

"Я поздравляю оборонное ведомство с разработкой лазерной системы перехвата пусков ракет. Я рад, что разработка была сделана быстро и эффективно, и что проект не был "похоронен", как инициированная мною программа защиты Севера, которая была заморожена, когда я подал в отставку с поста министра обороны", – сказал Либерман.

Напомним, что, согласно анонсу Минобороны, лазерная система предназначена для перехвата обычных и баллистических ракет, а также противотанковых снарядов и беспилотников. Главным достоинством системы является высокая эффективность и низкая стоимость каждого перехвата с помощью лазера.




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