08.01 21:40 MIGnews.com

Либерман приветствовал разработку лазерной системы ПВО

זול ואפקטיבי: משרד הביטחון חשף מערכת לייזר משלימה לכיפת ברזל | צפו pic.twitter.com/qpGsBEvfzL — כאן חדשות (@kann_news) January 8, 2020

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Бывший министр обороны и глава НДИ Авигдор Либерман приветствовал разработку лазерной системы противовоздушной обороны.Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter."Я поздравляю оборонное ведомство с разработкой лазерной системы перехвата пусков ракет. Я рад, что разработка была сделана быстро и эффективно, и что проект не был "похоронен", как инициированная мною программа защиты Севера, которая была заморожена, когда я подал в отставку с поста министра обороны", – сказал Либерман.Напомним, что, согласно анонсу Минобороны, лазерная система предназначена для перехвата обычных и баллистических ракет, а также противотанковых снарядов и беспилотников. Главным достоинством системы является высокая эффективность и низкая стоимость каждого перехвата с помощью лазера.